По словам американских аналитиков, российские милблогеры все чаще признают успешные контратаки ВСУ вблизи Лимана.

Более того, они публично критикуют российское командование за распространение ложной информации о ситуации на фронте.

Один из российских блогеров утверждал, что украинские военные проводят контратаки вблизи Лимана уже несколько месяцев.

В то же время официальные сообщения российского военного командования и карты других российских милблогеров долго демонстрировали значительно более "оптимистическую" картину.

Российские блогеры критикуют "культуру лжи"

В последнее время раздаются призывы запретить распространенные в российской армии так называемых "хороших сообщений" - это ложные или чрезмерно оптимистичные отчеты о ситуации на фронте.

Российские милблогеры все чаще выражают недовольство заявлениями чиновников о якобы успешном продвижении российских войск, особенно на Лиманском направлении.

Отдельно они обратили внимание на ситуацию со Святогорском, расположенным северо-западнее Лимана. Украинские военные недавно продемонстрировали полный контроль над городом.

Что важно понимать, это произошло спустя всего несколько дней после того, как глава Кремля Владимир Путин заявил о его захвате российскими войсками.

Ложные отчеты создают проблемы для армии РФ

Российские блогеры также жалуются, что распространение недостоверной информации о ситуации на фронте имеет непосредственные оперативные последствия, например: