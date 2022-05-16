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Армія РФ під Слов'янськом заповнює втрати і намагається відновити наступ, - Генштаб

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Донбас, Понеділок 16 травня 2022 19:16
Армія РФ під Слов'янськом заповнює втрати і намагається відновити наступ, - Генштаб Фото: російські війська намагаються відновити наступ під Слов'янськом (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російська армія під Слов'янськом Донецької області заповнює втрати в особовому складі і техніки. Противник намагається відновити наступ на цьому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу Збройних сил України.

На Слов'янському напрямку підрозділи 20-ї загальновійськової армії РФ проводять доукомплектацію і заповнюють втрати. Силами цих частин противник намагається відновити наступ.

Нагадаємо, 12 травня російські окупанти призупинили наступ на Слов'янськ для поповнення втрат в живій силі і техніці, а також проведення розвідки.

Відзначимо, останні кілька днів Слов'янськ постійно піддається ракетним і артилерійським обстрілам. Увечері 13 травня ракета потрапила в одне з міських промислових підприємств.

Як повідомив офіс генпрокурора 16 травня, у Слов'янську затримали російського інформатора, який стежив за пересуванням ЗСУ.

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