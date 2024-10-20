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Армия РФ после войны будет сильнее, чем сейчас, - топ-генерал НАТО

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Независимо от исходя войны в Украине, армия России после нее станет сильнее, чем сегодня. И к этому нужно готовиться.

Об этом заявил командующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Der Spiegel.

Генерал подчеркнул, что несмотря на серьезные потери на фронте, войска РФ станут опасным противником для Альянса.

"В конце войны в Украине, как бы это не выглядело, российская армия будет сильнее, чем сегодня", - заявил он.

По словам топ-генерала НАТО, военный блок не должен питать иллюзий относительно военной силы России, поскольку вооруженные силы РФ учатся, совершенствуются и применяют опыт войны.

Каволи призвал НАТО быстро подготовиться к этой угрозе, поскольку Российская Федерация будет противником с серьезным военным потенциалом и "четкими намерениями".

"Вот почему мы должны быть готовыми и нуждаемся в вооруженных силах, которые смогут ей противостоять", - отметил генерал.

Командующий силами Альянса в Европе добавил, что новые планы обороны Альянса и связанные с ними дополнительные требования для отдельных стран-членов НАТО необходимо внедрить быстро. Генерал уточнил, что под словом "быстро" он имеет ввиду, что военный блок должен быть быстрее россиян.

Напомним, недавно издание Bloomberg сообщило, что в совокупности 14 стран-членов НАТО на востоке увеличили свои расходы на оборону до невиданного уровня после вторжения России в Украину. Только в этом году они составляют 70 млрд долларов.

Также недавно президент Финляндии Александр Стубб заявил о формировании НАТО 3.0. По его словам, НАТО в современных геополитических условиях возвращается к первичной задаче, для который Альянс и создавался. Речь идет о следовании угроз с Востока.

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