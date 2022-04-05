Армія РФ перекидає сили на схід для відновлення наступу, - Генштаб ЗСУ

Триває переміщення виведених з Полісся підрозділів у нові райони оперативного призначення. Частина підрозділів після завершення відновлення боєздатності будуть переміщені в район населеного пункту Валуйки та включені до складу наступальних угруповань військ.

Відзначається рух колон озброєння і військової техніки по території республіки в напрямку залізничних станцій Гомель, Єльськ і Мозир для завантаження на залізничні ешелони. Значна частина літаків і вертольотів Повітряно-космічних сил Збройних сил Російської Федерації перебазована з аеродромів Республіки Білорусь на територію Росії.

Російські війська продовжують блокувати Харків, постійними артилерійськими обстрілами й далі знищують житлові квартали та інфраструктуру міста. Для поліпшення руху військ на напрямку та забезпечення переправи через річку Сіверський Донець проводить роботи з відновлення мосту в Ізюмі.

На Донецькому і Луганському напрямках окупанти основні зусилля зосереджують на взятті під контроль районів населених пунктів Попасна і Рубіжне, встановленні повного контролю над Маріуполем, а також підготовці наступальних дій в районі населеного пункту Золота Нива.

На Південнобузькому напрямку окупаційні війська проводять штурмові дії за підтримки артилерії з метою взяття під контроль населеного пункту Олександрівка, мають частковий успіх. У районі населених пунктів Любине, Мирне, Копані окупанти обстрілювали з артилерії позиції ЗС України.