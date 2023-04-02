Армия РФ 60 раз обстреляла Херсонскую область: есть жертва и раненые

Российские войска за прошедшие сутки около 60 раз обстреляли Херсонскую область. В результате ударов врага один человек погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.
Оккупанты вчера выпустили по Херсонской области 290 снарядов. Российская армия применила авиацию, "Грады" и артиллерию.
Херсон попал под обстрел 6 раз. Около 26 российских снарядов попали в жилые кварталы. В результате атак повреждены частные и многоквартирные дома.
Из-за российских атак один человек погиб. Еще двое жителей Херсонской области получили ранения.
Напомним, вчера вечером в Херсоне прогремели мощные взрывы. Местные жители предполагали, что оккупанты обстреливают город.
Также 1 апреля оккупанты обстреляли из артиллерии Бериславский район Херсонской области. В результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры.
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