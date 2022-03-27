Армія окупанта готова втекти з України. СБУ перехопила чергову телефонну розмову
СБУ перехопили чергову розмову окупанта. Російський військовий скаржиться на відсутність ротації і чергові "обіцянки" свого командування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
СБУ опублікували перехоплену телефонну розмову російського військового з дружиною. Окупанти готові втекти з України: для того щоб їх утримати, командування придумує все нові "обіцянки".
"Так, спочатку загарбникам обіцяли 3-денний переможний марш. Згодом росіяни тримали своїх військових обіцянками ротації. Одним говорили, що заберуть додому 19 березня, іншим – 25.",- йдеться в повідомленні СБУ
Однак можливості проведення ротації так і не знайшли. Зараз російське командування заявляє про нову дату можливої зміни військових - "кінець місяця".
"Кожного разу я прокидаюся з такою радістю, що я прокинувся. У Сирії такого не було. Ти розумієш? У Сирії... моментів таких навіть не було", - каже окупант.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що солдати РФ ламають собі ноги, щоб не воювати.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.