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Армія окупанта готова втекти з України. СБУ перехопила чергову телефонну розмову

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Київ, Неділя 27 березня 2022 14:05
Армія окупанта готова втекти з України. СБУ перехопила чергову телефонну розмову Фото: російський військовий в Україні (rbc.ua)
Автор: RBC.UA

СБУ перехопили чергову розмову окупанта. Російський військовий скаржиться на відсутність ротації і чергові "обіцянки" свого командування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

СБУ опублікували перехоплену телефонну розмову російського військового з дружиною. Окупанти готові втекти з України: для того щоб їх утримати, командування придумує все нові "обіцянки".

"Так, спочатку загарбникам обіцяли 3-денний переможний марш. Згодом росіяни тримали своїх військових обіцянками ротації. Одним говорили, що заберуть додому 19 березня, іншим – 25.",- йдеться в повідомленні СБУ

Однак можливості проведення ротації так і не знайшли. Зараз російське командування заявляє про нову дату можливої зміни військових - "кінець місяця".

"Кожного разу я прокидаюся з такою радістю, що я прокинувся. У Сирії такого не було. Ти розумієш? У Сирії... моментів таких навіть не було", - каже окупант.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що солдати РФ ламають собі ноги, щоб не воювати.

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