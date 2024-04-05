США проверяют, мог ли Израиль использовать ИИ для определения целей в Секторе Газа, - CNN

Соединенные Штаты изучают сообщения о том, что израильские военные используют искусственный интеллект для определения целей бомбардировок в Секторе Газа.
Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и +972 Magazine.
По его словам, у Белого дома пока нет доказательств использования армией Израиля технологии искусственного интеллекта, но сообщения, опубликованные в СМИ, обязательно будут тщательно проверены.
В сообщениях СМИ говорится, что израильская армия пометила десятки тысяч жителей Газы как таковых, которые подозреваются в убийстве, используя систему искусственного интеллекта при минимальном человеческом контроле.
По данным исследователей, израильская армия разработала программу на основе искусственного интеллекта, известную как "Лаванда".
По словам шести офицеров израильской разведки, которые все служили в армии во время нынешней войны в Секторе Газа и непосредственно участвовали в использовании ИИ для создания целей для убийства, "Лаванда" сыграла центральную роль в бомбардировках Сектора Газа.
Силы обороны Израиля отрицают, что искусственный интеллект использовался для выявления подозреваемых.
"ЦАХАЛ не использует систему искусственного интеллекта, которая идентифицирует боевиков-террористов и не пытается предсказать, является ли человек террористом. Информационные системы – это всего лишь инструменты для аналитиков в процессе идентификации целей", - говорится в заявлении ЦАХАЛа.
Представители ЦАХАЛа также добавили, что их внутренние документы обязывают аналитиков проводить независимые исследования, в ходе которых они проверяют, соответствуют ли выявленные цели определениям в соответствии с международным правом и израильскими руководящими принципами.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что 2 апреля в Секторе Газа израильские военные атаковали ракетами из беспилотника колонну гуманитарной организации "Всемирная центральная кухня" (World Central Kitchen), обеспечивающую питанием пострадавших от стихийных бедствий. Израильский дрон трижды попал ракетами по нескольким автомобилям организации. В результате инцидента погибли семь работников гуманитарной миссии из разных стран мира.
Как рассказали в Армии обороны Израиля, трагедия произошла из-за "ложной идентификации": оператор дрона подумал, что к колонне присоединился террорист ХАМАС.
В частности, среди жертв инцидента были три гражданина Британии. Премьер страны Риши Сунак заявил, что шокирован инцидентом, и требует всестороннего расследования трагедии. Добавим, президент США Джо Байден резко высказался об этой атаке, и заявил, что Израиль не сделал достаточно для защиты гражданского населения в Секторе Газа.
В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может изменить свою политику по отношению к Израилю из-за гуманитарной ситуации и увеличении жертв среди гражданских в Секторе Газа.
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