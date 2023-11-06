Армия Израиля готова к продолжению боевых действий зимой, - ЦАХАЛ

В заявлении ЦАХАЛа говорится, что военным уже выдали 129 тысяч зимних курток и 369 тысяч небольших одноразовых мешков для согревания.

Однако, за исключением Войны за независимость 1948-49 годов, которая с тактической точки зрения была другой эпохой и в которой ЦАХАЛ пытался удержать или отвоевать позиции, а не вторгнуться на враждебную территорию, как в случае с нынешним вторжением в Газу, ЦАХАЛ не имеет опыта ведения боевых действий в зимний период.

Если предположить, что ЦАХАЛ действительно имеет или предоставляет все необходимые дополнительные куртки и обогревательные платформы, а также решает другие вопросы, связанные с пребыванием в тепле и различиями в работе людей и машин в зимний период, то можно избежать некоторых серьезных ошибок.

Но даже если военные решат эти известные и базовые проблемы - например, не допустят замерзания солдат в полевых условиях, - неясно, насколько они будут готовы стратегически и тактически, учитывая отсутствие опыта действий зимой в условиях боевой обстановки.

Война в Израиле

В начале октября боевики ХАМАС начали масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".

В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

По данным СМИ, это произошло после того, как переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников зашли в тупик.

Спикер армии обороны Израиля контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что силы ЦАХАЛа полностью окружили город Газа, при этом о прекращении огня речь не идет.

Вчера также стало известно, что сухопутные войска Израиля оцепили Газу и вышли к морю.

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