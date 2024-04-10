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"Армия дронов" за неделю поразила почти 100 вражеских орудий: что еще потеряли оккупанты

Украина, Среда 10 апреля 2024 19:41
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"Армия дронов" за неделю поразила почти 100 вражеских орудий: что еще потеряли оккупанты Архивное фото: "Армия дронов" за неделю поразила почти 100 вражеских пушек (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага с помощью дронов. За последнюю неделю оккупанты лишились по меньшей мере 30 танков и почти 100 орудий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минцифры Украины Михаила Федорова.

По словам министра, ударные подразделения беспилотников еженедельно поражают российскую технику на миллионы долларов.

"За неделю на фронте минус 30 российских танков, почти 100 пушек и 86 боевых бронированных машин", - написал министр.

&quot;Армия дронов&quot; за неделю поразила почти 100 вражеских орудий: что еще потеряли оккупанты

Фото: Потери РФ (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

Федоров уточнил, что со своей стороны они собирают статистику, чтобы видеть, какие подразделения действительно эффективно используют дроны.

"Именно они должны получать больше беспилотников. Качественный анализ данных позволяет принимать действенные решения, особенно когда это касается фронта", - написал глава Минцифры.

Ситуация на фронте

Сегодня Генштаб ВСУ сообщал, что на фронте произошло 83 боевых столкновения. Больше всего враг атаковал на Бахмутском и Новопавловском направлениях - оккупанты совершили 29 и 28 атак соответственно.

А общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 450 080 военных.

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