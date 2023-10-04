"Армия дронов" за месяц поразила почти 140 танков и 270 артиллерийских орудий врага, - Минцифры

За месяц - с 4 сентября по 2 октября - "Армия дронов" поразила 136 танков, 270 артиллерийских систем, включая САУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра, министра цифрового развития Михаила Федорова.

Да, только за последнюю неделю "Армия дронов" поразила рекордное количество российской артиллерии.

"У россиян - минус 69 орудий и 17 самоходных артиллерийских установок. Больше пораженной арты - меньше снарядов по позициям наших военных и прифронтовых городах. За последнюю неделю операторы беспилотников поразили 220 единиц вражеской техники, среди которой - 33 танка, 41 грузовик и куча другого оборудования", - сообщил Федоров.

За месяц количество пораженной техники достигло 793 единиц. Также поражено более 340 единиц личного состава.

"Дроны кардинально изменили ход боевых действий, и нашим Вооруженным Силам важно иметь преимущество над врагом в количестве дронов, их качестве и мастерстве операторов. Мы гордимся тем, что передали ударным ротам «Армии Дронов» новые пикапы, чтобы операторы имели возможность оперативно и безопасно выезжать на позиции и возвращаться с боевых задач целыми и невредимыми", - добавил основатель Favbet и президент фонда Favbet Foundation Андрей Матюха.

Напомним, "Армия дронов" продолжает комплектацию ударных рот современным транспортом. Приобретенные компанией Favbet 53 новые пикапы уже помогают операторам дронов уничтожать вражескую технику.

На сегодня в рамках программы "Армия дронов" при поддержке партнеров удалось укомплектовать уже 17 ударных рот БпЛА в составе бригад ВСУ. В процессе комплектации - более 50 ударных рот БпЛА.

До конца года планируется укомплектовать более 60 ударных рот, которые будут уничтожать врага на фронте с помощью беспилотных технологий.