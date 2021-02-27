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Армія Вірменії зробила заяву на тлі протестів проти Пашиняна

Новость на русском → Єреван, Субота 27 лютого 2021 21:52
Армія Вірменії зробила заяву на тлі протестів проти Пашиняна Фото: протести у Вірменії (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Міністерство оборони Вірменії зробило заяву на тлі протестів проти прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, який нещодавно заявив про спробу військового перевороту. Міністерство закликало сторони не втягувати армію в політику.

Про це йдеться у заяві на сайті Міноборони Вірменії.

Як наголосили у відомстві, Міноборони та Збройні сили Вірменії поза політикою, додавши, що армія повною мірою готова виконувати свої функції з забезпечення безпеки країни, незалежно від політичних процесів всередині.

"Ми вимагаємо утриматися від заяв від імені Збройних сил, не втягувати армію в політичні процеси, не підпорядковувати безпеку країни власним політичним інтересам. Міноборони та ЗС Вірменії поза політикою та будуть продовжувати кроки, спрямовані на модернізацію оборонної сфери", - заявили в міністерстві.

Нагадаємо, 25 лютого глава Генштабу Вірменії закликав Пашиняна подати у відставку, а прем'єр, своєю чергою, звинуватив главу Генштабу у спробі військового перевороту.

Крім того, Пашинян попросив президента Вірменії звільнити керівника Генштабу, однак той відхилив запропонований проект указу про звільнення, назвавши його неконституційним.

Як писало РБК-Україна, Пашинян заявив, що знову направив президенту проект указу про звільнення глави Генштабу і сподівається, що він буде підписаний.

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