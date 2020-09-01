В армії України з'явилися нові емблеми та знаки

У військовій формі української армії відбулися зміни. Зокрема, по іншому виглядають емблеми на комірі та беретних знаках.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, зубчатка, як емблема, що позначала приналежність до вищого офіцерського складу, зникла з генеральських погонів і тепер знаходиться на комірі.

Крім того, емблема військ зв’язку, спеціалістів автоматизованих систем управління, захисту інформації та кібербезпеки зазнала змін. Центральний медальйон з зображенням літери "і" було замінено на стилізоване зображення електричної іскри.

У десантно-штурмових військ емблема з'явилася на комірі, на якій зображений окрилений парашут з полум’яним мечем. Також змінили емблеми медичної служби та ветеринарної медицини: "зірку життя" замінили жезлом Ескулапа, який обвиває змія.

Було прийнято рішення про відхід від радянської традиції виконувати єдиний знак для медиків та ветеринарів в золоті та сріблі відповідно, й замінено срібну "зірку життя" на зображення змії, що звивається, яка була введена для ветеринарних старшин 1918 року наряду з емблемою військових медиків.

В якості нової емблеми частин радіо-електронної боротьби запропоновано контурний щит, на який скосом накладено стилізовану блискавку.

Крім того, ввели нові емблеми для спеціальностей, які не отримали власних емблем в "Правилах носіння військової форми одягу" у 2017 році. Наприклад, для армійської авіації у вигляді окриленого вістря списа, для морської піхоти - у вигляді меча Сагайдачного і схрещених мушкетів, накладених на стилізований якір.

Для Державної спеціальної служби транспорту України обрано "колесо Меркурія", накладене на понтонний якір, що має вказувати на можливість встановлення залізничних переправ через водні перешкоди.

Нагадаємо, в Україні цивільним особам заборонили носити військову форму.