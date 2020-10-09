ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Вірменія заявила про знищення семи азербайджанських безпілотників

Єреван, П'ятниця 09 жовтня 2020 03:17
Вірменія заявила про знищення семи азербайджанських безпілотників
Фото: бойові дії (facebook.com / nkrmil)
Автор: Инна Собора

Міноборони Вірменії повідомило про знищення семи безпілотників Збройних сил Азербайджану. Їх збили в небі над територією Вірменії.

Про це повідомляє Armenia today.

За відомостями Міноборони Вірменії, з ранку ЗС Азербайджану знову почали атакуючі дії як на північному, так і на південному напрямку.

"У районі Варденіса в період з 19:30 по 21:20 уражено 7 безпілотників противника", - йдеться в повідомленні.

В даний час бої ведуться особливо на південному напрямку. Сьогодні і всю минулу ніч Азербайджан, за заявою Вірменії, наносив ракетні удари по різним населеним пунктам Арцаха, зокрема Степанакерт, Шуші і іншим містам.

В результаті обстрілу храму Казанчецоц поранені три журналіста, які висвітлювали наслідки першого обстрілу храму.

Раніше повідомлялося, що військові Азербайджану захопили три танка Збройних сил Вірменії.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що Міністерство оборони Азербайджану оприлюднило власні підрахунки підбитим техніки супротивника в ході боїв в Нагірному Карабасі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події Армения
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся