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Вірменія заявила про ескалацію конфлікту в Нагірному Карабасі

Автор: Анастасия Рокитна

Вірменія заявила про ракетний обстріл з боку Азербайджану. Ситуація в Нагірному Карабасі загострилася.

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Про це повідомляє прес-служба Міноборони Вірменії.

За їх даними, азербайджанські військові обстрілюють Степанакерт, Шуші і Мартакерт з реактивних установок "Смерч". Вірменська сторона заявила, що вся відповідальність за подальшу ескалацію несе керівництво Азербайджану.

У той же час Міноборони Азербайджану повідомило, що їх військові відбили кілька атак Вірменії. Підрозділи збройних сил Вірменії піддали обстрілу з різних видів зброї позиції підрозділів азербайджанської армії і населені пункти на різних напрямках фронту, йдеться в повідомленні.

В результаті, за даними Міноборони Азербайджану, були знищені заступник командувача 1-ї загальновійськової армії противника полковник Артур Саркісян і начальник зв'язку 18-ї мотострілецької дивізії майор Арам Казарян.

Нагадаємо, Міністерство оборони Вірменії заявило про важкі бої в зоні конфлікту з Азербайджаном.

Зазначимо, Азербайджан узяв під контроль 18 населених пунктів в Карабасі перед перемир'ям.

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