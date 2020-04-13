Вірменія продовжила режим надзвичайного стану

Уряд Вірменії прийняв рішення продовжити режим надзвичайного стану ще на місяць через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє News.am.

Як повідомляється, відповідне рішення було ухвалене на позачерговому засіданні уряду.

Міністр юстиції Вірменії Рустам Бадасян пояснив, що крім усього іншого, під час надзвичайного стану в деяких випадках буде обмежена можливість накладення арешту Службою примусового виконання судових актів.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Вірменії повідомило, що в країні ввели заборону на в'їзд іноземців. Виняток становлять дипломатичні представники іноземних держав, співробітники консульств та міжнародних організацій, члени їх сімей, а також особи, що в'їжджають з дозволу коменданта.

Крім того, у Вірменії продовжили карантинні заходи до 10 квітня для боротьби з коронавірусом.

Додамо, що Вірменії посилив заходи в рамках режиму надзвичайного стану. Так, були введені обмеження на вільне пересування громадян. Тепер при виході з будинку всі громадяни зобов'язані мати при собі паспорт або ID-карту.