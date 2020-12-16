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Вірменія може визнати незалежність Карабаху: названо умову

Єреван, Середа 16 грудня 2020 18:04
Вірменія може визнати незалежність Карабаху: названо умову
Фото: Ара Айвазян (mfa.am)
Автор: РБК-Україна

Вірменія не виключає, що може визнати незалежність Нагірного Карабаху. Це залежить від позиції Азербайджану з врегулювання конфлікту.

Про це заявив міністр закордонних справ Вірменії Ара Айвазян, передає сайт вірменського МЗС.

За його словами, наріжним каменем переговорів щодо Нагірного Карабаху є право народів на самовизначення. Він також зазначив, що Єреван не визнавав незалежність, щоб досягти врегулювання дипломатичним шляхом.

"Деякі помиляються сьогодні, вважаючи, що питання статусу Арцаха (Нагорний Карабах, - ред.) знято з порядку денного після застосування військової сили. В зв'язку з цим співголови Мінської групи підтвердили, що питання статусу Арцаха залишиться в порядку денному переговорів. У разі розбіжностей Азербайджану з цього питання, Вірменія розгляне визнання Республіки Арцах", - додав Айвазян.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що статус Нагірного Карабаху поки не визначено. За його словами, це питання буде вирішуватися пізніше.

Відзначимо, за підсумками військової кампанії осені 2020 частина районів Нагірного Карабаху перейшла під контроль Азербайджану.

Напередодні Вірменія і Азербайджан обмінялися полоненими.

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