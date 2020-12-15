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Вірменія і Азербайджан обмінялися полоненими

Вівторок 15 грудня 2020 14:09
Вірменія і Азербайджан обмінялися полоненими
Фото: військовий (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Вірменія та Азербайджан обмінялися полоненими за принципом "всіх на всіх". Обмін був проведений за тристоронньою заявою лідерів Азербайджану, Вірменії та Росії від 9 листопада.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, російським військовим літаком у Баку були доставлені й передані 12 осіб. В свою чергу Азербайджан відпустив 44 полонених, які прибули на аеродром Еребуні.

Зазначимо, бойові дії в Нагірному Карабасі припинилися 9 листопада. У регіон введені російські миротворці. За останніми даними, у результаті півторамісячного конфлікту загинуло більше 7,5 тисяч військових з усіх сторін.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Нагірному Карабасі дотримується режим припинення вогню.

Також РБК-Україна писало, що 12 грудня Вірменія заявила про спробу азербайджанських військових атакувати одну з позицій в Нагірному Карабасі, в результаті чого карабахські формування понесли втрати. Азербайджан назвав цей інцидент антитерористичною операцією.

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