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Вірменія повинна вивести війська з Нагірного Карабаху до кінця листопада, - Алієв

Автор: Роман Тверденко

Вірменські війська повинні покинути Нагірний Карабах до кінця листопада. Існує графік виведення сил Вірменії.

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Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Він також зазначив, що у Туреччини і Росії однакова роль в дозволі, наслідком чого стане спільний турецько-російський центр по контролю за припиненням вогню.

"Будемо говорити про те, щоб центр був створений в короткий час, так як вже є графік виведення вірменських збройних сил з наших земель. До кінця цього місяця вони повинні залишити всі землі, землі, які поки що знаходяться під окупацією", - підкреслив Алієв.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що підписав угоду про перемир'я в Нагірному Карабасі після рекомендацій з боку вірменських Збройних сил. У Вірменії спостерігалися проблеми з мобілізацією резерву для продовження бойових дій.

В ніч з понеділка на вівторок Пашинян заявив, що підписав "важке для свого народу рішення" щодо закінчення війни в Нагірному Карабасі.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що договір про припинення вогню в Нагірному Карабасі є капітуляцією Вірменії.

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