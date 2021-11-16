RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вірменія та Азербайджан поновили бої на кордоні. Єреван запросив допомогу Росії

Автор: Артем Горовенко

На кордоні Вірменії та Азербайджану знову поновилися локальні бої. Офіційний Єреван вже звернувся до Росії за військовою допомогою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Вірменії".

Як повідомляє Міноборони Вірменії, ведуться локальні бої на східному кордоні із застосуванням артилерії, бронетехніки і стрілецької зброї. При цьому Єреван звинуватив противника у вторгненні на вірменську територію.

Азербайджан, зі свого боку, підтверджує, що йдуть військові операції, і азербайджанські військові у відповідь на провокації знищили протитанкову установку та міномет противника.

Водночас секретар Радбезу Вірменії Армен Григорян в ефірі місцевого телеканалу заявив, що Єреван запросив військову допомогу Росії.

"Оскільки напад скоєно на суверенну територію Вірменії, згідно з договором від 1997 року, ми звертаємося до РФ із закликом захистити територіальну цілісність Вірменії. Зараз готується письмове звернення", - заявив він.

Нагадаємо, минулого тижня Азербайджан заявив про поновлення обстрілів з боку Вірменії у напрямку Кельбаджарського району.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяАрменияАзербайджан