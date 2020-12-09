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Вірменія і Азербайджан до кінця року уточнять кордони між країнами

Автор: РБК-Україна

Вірменія і Азербайджан до кінця 2020 року проведуть переговори з уточнення державного кордону між країнами. На сьогодні як такої визначеного документами кордону немає.

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Про це заявив віце-прем'єр-міністр Тигран Авінян, передає armeniasputnik.

За його словами, міжвідомча робоча група уряду Вірменії займається питанням лінії державного кордону з Азербайджаном. Він також уточнив, що переговори пройдуть до кінця року за посередництвом російських партнерів.

Крім того, Авінян наголосив, що Вірменія не поступалася територіями в ході війни в Нагірному Карабасі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Азербайджані пройде парад на честь перемоги в Нагірному Карабасі. Очікується, що в ньому будуть брати участь більше трьох тисяч осіб і близько 150 одиниць військової техніки.

Також раніше повідомлялося, що президент Азербайджану Ільхам Алієв пропонував Вірменії 5 млрд доларів за передачу Нагірного Карабаху. Зокрема, днями в інтернет злили запис розмови лідерів Вірменії та Білорусі на саміті ОДКБ восени 2016 року в Єревані, які обговорювати це питання. Вірменська сторона підтвердила справжність запису.

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