У Вірменії проходять парламентські вибори після відставки Пашиняна

По всій Вірменії вже запрацювали виборчі дільниці, які будуть відкритими протягом 12 годин. За цей час вірмени зможуть віддати свій голос одній з 21 політичних партій та чотирьох партійних альянсів. Серед кандидатів - політсила прем'єра Пашиняна.

Як зазначає агентство, ці вибори ознаменувалися рекордною кількістю суперників на виборах в історії Вірменії. Однак для потрапляння до парламенту політичним партіям необхідно подолати 5-відсотковий поріг, а партійним блокам - 7-відсотковий поріг.

Для того, щоб проголосувати, кожен вірменин на виборчій дільниці отримає аж 25 бюлетенів, з яких він повинен обрати тільки один, вкласти його до конверту та вкинути до скриньки для голосування.

Голосування триватиме до 20:00 за місцевим часом.