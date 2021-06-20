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У Вірменії проходять парламентські вибори після відставки Пашиняна

Автор: Дмитро Левицький

У Вірменії сьогодні, 20 червня, проходять позачергові парламентські вибори. Нові вибори оголосили після того, як глава уряду Нікол Пашинян під тиском громадськості подав у відставку.

Про це повідомляє вірменське агентство news.am.

По всій Вірменії вже запрацювали виборчі дільниці, які будуть відкритими протягом 12 годин. За цей час вірмени зможуть віддати свій голос одній з 21 політичних партій та чотирьох партійних альянсів. Серед кандидатів - політсила прем'єра Пашиняна.

Як зазначає агентство, ці вибори ознаменувалися рекордною кількістю суперників на виборах в історії Вірменії. Однак для потрапляння до парламенту політичним партіям необхідно подолати 5-відсотковий поріг, а партійним блокам - 7-відсотковий поріг.

Для того, щоб проголосувати, кожен вірменин на виборчій дільниці отримає аж 25 бюлетенів, з яких він повинен обрати тільки один, вкласти його до конверту та вкинути до скриньки для голосування.

Голосування триватиме до 20:00 за місцевим часом.

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Арменияпарламентські вибориНікол Пашинян