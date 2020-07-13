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Вірменія продовжила режим надзвичайного стану

Єреван, Вірменія, Понеділок 13 липня 2020 16:50
Вірменія продовжила режим надзвичайного стану
Фото: карантин (РБК-Україна)
Автор: Роман Калиниченко

Це вже четверте продовження НС

Влада Вірменії продовжила режим надзвичайного стану до 12 серпня через складну епідемічну ситуацію з коронавірусом. Це вже четверте продовження режиму НС з початку пандемії.

Про це повідомляють "Новини Вірменії".

НС у Вірменії оголосили 16 березня. Відтоді його продовжували тричі. Сьогодні, 13 липня, режим надзвичайного стану продовжили в четвертий раз.

За словами міністра юстиції Рустама Бадасяна, уряд вирішив внести корективи в документ, зокрема - щодо вимог до самоізоляції.

"Було визначено, що воно дається усно, а при вимаганні з боку адресата - і в письмовому вигляді. Також передбачені винятки з порушень порядку самоізоляції, коли людина за медичними показаннями відвідує медичні заклади для проведення обстеження або здачі лабораторних аналізів", - сказав Бадасян.

Також були внесені зміни до вимог щодо визначення списку країн зі складною епідеміологічною ситуацією. Крім того, список територій, де забороняється організація і проведення громадських заходів, визначатиметься рішенням уряду з можливістю корекції з боку коменданта регіону.

Нагадаємо, наприкінці травня Вірменія заявила про другу хвилю коронавірусу, а 1 червня стало відомо про зараження прем'єра країни Нікола Пашиняна.

До цього карантин у Вірменії послабили якраз перед стрибком заражень.

Але вже через два тижні надзвичайний стан в країні було подовжено, при цьому зняті раніше обмеження не повернули.

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