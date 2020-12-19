У Вірменії почався триденний траур за загиблими в Карабасі

У Вірменії почався триденний загальнонаціональний траур за загиблими в ході бойових дій в Нагірному Карабасі. Його оголосили в сороковий день після припинення бойових дій.
Про це пише DW.
За шість тижнів війни загинуло майже 3 тисячі вірменських солдатів.
В Єревані в суботу, 19 грудня, відбудеться скорботна хода від площі Республіки до військового кладовища "Ераблур". Його очолить прем'єр-міністр Нікол Пашинян.
Тим часом прихильники опозиції готуються пройти до "Ераблура" окремою ходою, яка розпочнеться на площі Свободи. Лідери цього руху заявили, що не допустять участі прем'єр-міністра в жалобних заходах.
Пашиняна звинувачують у втраті контролю над районами навколо Нагірного Карабаху, а також територіями в самому Карабаху.
Як повідомляло РБК-Україна, 10 листопада була досягнута домовленість про припинення вогню в Нагірному Карабасі і введення в регіон російських військових.
Нагадаємо, після поразки у війні з Азербайджаном у столиці Вірменії Єревані почалися протести з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. На цьому тлі 16 листопада президент Вірменії Армен Саркісян закликав прем'єр-міністра Нікола Пашиняна разом з урядом піти у відставку.