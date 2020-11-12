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У Вірменії заарештували колишнього віце-спікера парламенту

Єреван, Четвер 12 листопада 2020 03:24
У Вірменії заарештували колишнього віце-спікера парламенту
Фото: Едуард Шармазанов (Telegram/Readovka)
Автор: Артур Родивилов

Служба національної безпеки (СНБ) Вірменії заарештувала екс-віце-спікера парламенту Едуарда Шармазанова, повідомив його помічник Гегам Петросян. Поліцейські викликали його "на бесіду" ще перед початком акції протесту.

Про це повідомляє ТАСС.

СНБ прийняла рішення відправити Шармазанова під попередній арешт на 72 години. Його звинуватили в організації незаконних зборів, повідомив Петросян.

У Вірменії тривають акції протесту проти капітуляції в Нагірному Карабасі. Акції та зіткнення почалися після того, як прем'єр-міністр Нікол Пашинян підписав угоду про перемир'я в регіоні, згідно з якою майже всі території поступово передадуть Азербайджану, а перемир'я будуть контролювати російські миротворці.

Зазначимо, раніше стало відомо, що в ході протестів в центрі Єревану затримали 129 осіб. Опозиція вже сформувала "Комітет національного порятунку".

Також РБК-Україна повідомляло, що протестувальники без опору правоохоронців увірвалися в зал засідань національних Зборів Вірменії.

Крім того, в ході протестів побили спікера парламенту Вірменії Арарату Мірзояна.

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