Неэффективная работа Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) под руководством Елены Думы стала поводом для призывов об ее отставке и срочной перезагрузке ведомства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.
Как сообщает издание, несмотря на обещанные реформы, государство теряет контроль над важными ресурсами, что подрывает экономику и общественное доверие.
Отмечается также за последние 30 лет из Украины было выведено более 100 миллиардов долларов, и именно АРМА должна сдерживать этот процесс. Агентство способствует потерям активов, что ударяет по антикоррупционной стратегии страны.
Аналитик Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы, также отмечает, что деятельность АРМА ведет к миллиардным потерям для бюджета. Он отметил необходимость решительных изменений, ведь АРМА, по его мнению, действует вопреки интересам государства.
В целом эксперты призывают правительство к немедленным действиям: перезагрузке АРМА и отставке Думы.
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