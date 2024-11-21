АРМА пообещало "Сбербанку" поискать возможность содействовать в выплате долга по кредиту ТРЦ "Гулливер"

Представители АРМА 13 ноября встретились с представителем "Ощадбанка" и обсудили вопросы обеспечения интересов государственного банка в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер", здание которого является залогом по ипотечному кредиту.

"На встрече представители АРМА пообещали еще раз подробно исследовать соответствующие нормативно-правовые акты на предмет возможности включать в расходы на управление платежи банкам-кредиторам", - отметил Милютин.

В "Ощадбанке" считают, что в настоящее время права кредиторов нарушаются. отсутствие обслуживания кредита в результате передачи столичного ТРЦ в управление постороннему лицу.

Он напомнил, что это общая позиция комитета Верховной Рады Украины по вопросам инвестирования и независимых директоров в наблюдательном совете Ощадбанка.

Милютин добавил, что согласно законодательству все доходы от управления АРМА активами перечисляются в государственный бюджет.

"Формула следующая: полученные доходы от управления конкретным объектом направляются на покрытие расходов на управление объектом и выплаты управляющему, а остальное – в государственный бюджет. Другими словами, кредиторы не будут получать средства в счет погашения задолженности по кредиту от осуществляемого АРМА управления активом . Такой трактовки закона придерживались и представители АРМА во время встречи", - отметил Милютин.

В то же время, он отметил, что государственная позиция в этой ситуации должна состоять в обеспечении положительного инвестиционного климата, защите интересов кредиторов и соблюдении фискальных интересов, "а не только в формальном исполнении определений судов".

"Однако имеющееся развитие ситуации предполагает совсем другое: денежный поток не будет направлен ни кредиторам, имеющим на него все права, ни на погашение налогового долга, в котором собственно и обвиняют должника банков", – считает Милютин.

Он, в частности, напомнил, что сумма потенциального налогового интереса примерно в 133 раза меньше суммы требований кредиторов.

"В конце концов, интерес консорциума государственных банков состоит в том, чтобы в расходы на управление объектом были включены выплаты государственным банкам в объеме, не меньшем, чем предполагалось финансовыми моделями к этому объекту", - подчеркнул Милютин.

По его словам, если такой возможности не будет, то "Ощадбанк" и другой сокредитор - "Укрэксимбанк" в соответствии с законодательством об ипотеке будут удовлетворять свои требования за счет предмета ипотеки, то есть здания ТРЦ "Гулливер", преимущественно перед другими кредиторами должника, включая внешних управляющих.

"Право управления при этом подлежит прекращению как право, имеющее более низкий приоритет. Также у банков остается право осуществить продажу права требования по кредиту и договорам обеспечения", - пояснил Милютин.