Арктический взрыв. Инаугурация Трампа станет "самой холодной" за почти 40 лет

Согласно прогнозу погоды, после нескольких мягких дней в конце прошлой недели холодный арктический ветер движется на юг и затронет всю Северную Америку. Так называемый арктический взрыв скорее всего продержится несколько суток и может стать рекордным.

Отметим, под арктическим взрывом понимают очень холодные воздушные массы, которые пересекают Северный полюс и продвигаются на юг и восток Соединенных Штатов.

Сегодня ожидается сильный снег и ледяной дождь в Техасе и других южных штатах. В ближайшие несколько дней эта погода будет перемещаться на восток. Для Вашингтона сегодня прогнозируется температура -4, но если прибавить к этому холодный ветер с порывами до 50 км/ч, то ощущаться будет ближе к -13.

Таким образом, инаугурация Дональда Трампа станет самой "холодной" с 1985 года (со второй инаугурации Рональда Рейгана), когда температура воздуха опускалась до -14.

Фото: температура воздуха в Вашингтоне во время инаугурации президентов, значения приведены в градусах по шкале Фаренгейта (инфографика cnn.com)

В связи с опасными условиями ранее Трамп заявил, что "не хочет, чтобы люди пострадали".

"Поэтому я распорядился, чтобы инаугурационная речь, помимо молитв и других выступлений, была произнесена в ротонде Капитолия Соединенных Штатов, как это делал Рональд Рейган в 1985 году, в том числе из-за очень холодной погоды", - написал он в пятницу в Truth Social.

Опасения по поводу погоды в День инаугурации имеют исторический контекст. Считается, что 9-й президент Генри Гаррисон простудился во время церемонии 1841 года, когда произносил двухчасовую инаугурационную речь. Позже он заболел пневмонией и умер через месяц после инаугурации.

Как пройдет инаугурация Трампа

Сегодняшняя инаугурация пройдет в ротонде Капитолия. Для желающих посмотреть церемонию вживую будет открыта Арена Capitol One. Трамп заявил, что присоединится к людям в Capitol One после присяги.

Начало церемонии в 19:00 по киевскому времени. В рамках Дня инаугурации пройдет военный парад и другие мероприятия.

Подробнее об этом читайте в материале "Инаугурация Дональда Трампа. Что нужно знать о вступлении в должность нового президента США".

Ранее сообщалось, что Трамп подпишет почти 100 указов сразу после приведения к присяге. Он планирует отменить ряд решений своего предшественника Джо Байдена.