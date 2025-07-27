Архивы - не единственный источник. С чего начать исследование своей родословной

Начните с родных и домашних архивов

"В первую очередь надо идти к носителям знаний. Ими могут быть ваши родственники, близкие, дальние, даже соседи, с которыми жили рядом ваши деды, бабушки. Это первый источник, из которого можно черпать информацию", - говорит исследовательница.

Также она советует исследовать документы, старые письма, телеграммы, открытки, фотографии, которые тоже могут что-то рассказать о семье.

"То есть мы всегда начинаем с того, что ближе всего к нам. И если не сохранилось по каким-то причинам документов, то стоит спросить у родных, у кого можно найти эти документы или копии", - добавляет Николаева.

Если нет близких родственников или близкого контакта с родней, то можно расспросить тех людей, которые жили рядом с вашими дедушкой или бабушкой и тому подобное.

Далее - работа с архивами и реестрами

После первичной работы с домашним архивом, можно обращаться к государственным реестрам.

"Здесь важно понимать, какую именно информацию вам нужно найти. Потому что в архивах хранятся документы сроком давности более 75 лет. Например, если вы не знаете дату или место рождения дедушки рожденного, условно после 1945 года, можно подать запрос в местные органы системы ГЗАГС. Найденная информация натолкнет на дальнейшие шаги", - говорит исследовательница.

Люди, предки которых были в составе ОУН или УПА, могут обращаться в архив СБУ, архив Освободительного движения, или в местные музеи. Часть этих документов есть онлайн.

Если предки были участниками Второй мировой и воевали на стороне Советского союза, то стоит поискать о них информацию на специальном сайте Музея истории Украины во Второй мировой войне.

"Также советую обратиться к профессиональным группам в сети. Одной из лучших в Украине является фейсбук-группа UA Geneology, в которой уже более 32 тысяч участников", - говорит Николаева.

Некоторые архивы доступны украинцам онлайн (фото: Getty Images)

Письма и ДНК

Полезными в исследованиях также могут стать старые письма от дальних родственников.

"Исследуя свою родословную, я нашла письма 90-х годов от моих родственников, депортированных из Житомирской области в Польшу во время операций "Запад". Я написала на этот адрес: "мы ваши родственники из Украины", и оставила свой номер телефона. Ко мне перезвонил кузин и так мы восстановили контакт", - делится ученая.

Еще один вариант найти потерянных родственников - сделать ДНК тестирование и загрузить результаты в свой профиль на сайт MyHeritage. Так другие люди будут видеть ваши данные, которые могут совпасть с их результатами.