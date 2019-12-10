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Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент оголосив голодування

Новини » Суспільство     10.12.2019 - 12:15
Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент оголосив голодування
Фото: архієпископ Климент під Кабміном (ru.krymr.com)

Вимагає від уряду забезпечити права релігійної свободи українців в Криму

Біля будівлі Кабінету міністрів України в Києві 10 грудня архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент оголосив безстрокове голодування через релігійні переслідування в Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Архиєпископ вимагає від Кабінету міністрів України забезпечити права релігійної свободи українців в Криму. Голодування Климент буде тримати "поки Кабінет міністрів своїми рішеннями не забезпечить збереження церковного майна, а це не тільки приміщення, але і ікони".

"Вимога: зустріч з прем'єр-міністром України, визначення терміну, коли питання, які протягом п'яти років ставилися перед Кабінетом міністрів, будуть вирішені. До цього часу я не припиню голодування. Якщо вони зроблять це протягом тижня – добре. Якщо ні, то з Києва мене вивезуть або в труні, або з постановою Кабміну я поїду в Крим", - додав він.

Під час оголошення голодування до архієпископа Климента ніхто з представників української влади не вийшов. Публічних коментарів прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з цього приводу поки немає.

Нагадаємо, 7 грудня стало відомо, що у анексованому Криму викрали майно з сімферопольського кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України.

Раніше РБК-Україна писало, що предстоятель Православної церкви митрополит Епіфаній попросив президента України Володимира Зеленського посприяти у вирішенні питань незаконних судових рішень щодо храмів в окупованому Криму та на Донбасі. За його словами, в Криму та на Донбасі відбуваються переслідування віруючих.

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