ua en ru
Пт, 21 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Аргентина с рекордом Месси обыграла сборную Канады на старте Копа Америка: видео

Атланта, Пятница 21 июня 2024 09:46
UA EN RU
Аргентина с рекордом Месси обыграла сборную Канады на старте Копа Америка: видео Фото: Хулиан Альварес открыл счет во встрече (facebook.com/AFASeleccionArgentina)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Аргентины одолела национальную команду Канады на групповом этапе Кубка Америки 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Копа Америка-2024, группа A, 1-й тур

Аргентина – Канада – 2:0

Голы: Альварес, 49, Л. Мартинес, 88

"Кленовые листья" продержались целый тайм против чемпионов мира. Канадцы в первой половине проиграли контроль мяча, но по остроте в нападении вряд ли уступили "альбиселесте". Впрочем, обе команды ушли на перерыв без голов.

На старте второй половины Аргентина повела в счете. Месси разрезной передачей вывел Макаллистера на голкипера, тот пробросил мяч мимо Крепо и упал после контакта с вратарем. Однако на подборе оказался Альварес и отправил мяч в пустые ворота.

Удвоили преимущество "альбиселесте" под занавес поединка. Творцом забитого мяча снова стал Месси. Он очередным классным пасом вывел Мартинеса на свидание с Крепо, а тот хладнокровно переиграл кипера и установил окончательный результат.

Месси еще и обновил рекорд Копа Америка по количеству сыгранных матчей. Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" сыграл 35 поединков и опередил чилийца Серхио Ливингстона, игравшего в середине XX века. Нынешний турнир – седьмой в карьере аргентинца.

К слову, ранее собрали обновленные рекорды Евро-2024 в специальной подборке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Месси Сборная Аргентины
NEWS
Как РПЦ "взяла в заложники" православную веру и оправдывает войну против Украины
Как РПЦ "взяла в заложники" православную веру и оправдывает войну против Украины
DAILY
Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины
Роман КотЖурналист РБК-Украина Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины