Аргентина с рекордом Месси обыграла сборную Канады на старте Копа Америка: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Копа Америка-2024, группа A, 1-й тур

Аргентина – Канада – 2:0

Голы: Альварес, 49, Л. Мартинес, 88

"Кленовые листья" продержались целый тайм против чемпионов мира. Канадцы в первой половине проиграли контроль мяча, но по остроте в нападении вряд ли уступили "альбиселесте". Впрочем, обе команды ушли на перерыв без голов.

На старте второй половины Аргентина повела в счете. Месси разрезной передачей вывел Макаллистера на голкипера, тот пробросил мяч мимо Крепо и упал после контакта с вратарем. Однако на подборе оказался Альварес и отправил мяч в пустые ворота.

Удвоили преимущество "альбиселесте" под занавес поединка. Творцом забитого мяча снова стал Месси. Он очередным классным пасом вывел Мартинеса на свидание с Крепо, а тот хладнокровно переиграл кипера и установил окончательный результат.

Месси еще и обновил рекорд Копа Америка по количеству сыгранных матчей. Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" сыграл 35 поединков и опередил чилийца Серхио Ливингстона, игравшего в середине XX века. Нынешний турнир – седьмой в карьере аргентинца.