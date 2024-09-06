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Аргентина без Месси разгромила Чили, Боливия сокрушила Венесуэлу в отборе ЧМ-2026: видео

Фото: Пауло Дибала результативно заменил Лионеля Месси (facebook.com/AFASeleccionArgentina)
Автор: Антон Федорцив

Национальные команды Аргентины и Боливии одержали уверенные победы над сборными Чили и Венесуэлы в квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

ЧМ-2026, квалификация, Южная Америка

Аргентина – Чили – 3:0

Голы: Макаллистер, 48, Альварес, 84, Дибала, 90+1

Боливия – Венесуэла – 4:0

Голы: Вака, 13, Альгараньяс, 45+5 (пенальти), Мигелито, 46, Монтейро, 89

 

 

"Альбиселесте" после безголевого первого тайма открыли счет на старте второго. Гол пришел с правого фланга. После комбинации аргентинцев Макаллистер из центра штрафной метко пробил низом в касание.

Еще дважды хозяева забили под занавес встречи. Сначала Альварес из-за пределов мощным выстрелом от перекладины удвоил преимущество Аргентины. А в добавленное арбитром время Дибала классным ударом под углом установил окончательный результат поединка.

 

 

Боливийцы же фактически не встретили сопротивления сборной Венесуэлы. Старт разгрома пушечным выстрелом метров с 25-ти заложил Вака. Перед перерывом Альгараньяс реализовал одиннадцатиметровый за фол во время углового.

В начале второй половины Мигелито замкнул прострел Фернандеса с линии вратарской. Добил же венесуэльцев Монтейро на предпоследней минуте основного времени. Нападающий "зеленых" в касание завершил очередную образцовую фланговую атаку.

Благодаря победе сборная Аргентины укрепила лидерство в отборе (18 очков). Боливия набрала 6 пунктов и поднялась на 7-е место в таблице. Венесуэла пока остается на 4-й строчке (9 очков), а сборная Чили вне проходных мест.

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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