Ар’єв вимагає від Зеленського зустрічі з українською делегацією в ПАРЄ

Народний депутат Володимир Ар’єв вимагає зустрічі президента Володимира Зеленського з українською делегацією в ПАРЄ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Він повідомив, що звернувся з такою пропозицією ще 10 днів тому і досі не отримав ніякої відповіді.

"Можливо, новий президент ще лише входить в курс справ і не встиг занепокоїтися неприємною ситуацією в Раді Європи. Тому я, тепер публічно, прошу президента зустрітися з українською делегацією в ПАРЄ, щоб делегація могла пояснити, яка може бути реакція вищого посадовця, відповідального за українські зовнішні відносини, на те, що зараз відбувається в ПАРЄ. Сподіваюсь, адміністрація президента знайде час для організації такої зустрічі протягом найближчого тижня", - зазначив політик.