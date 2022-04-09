Арестович про ризик оточення ЗСУ на Донбасі: впевнений, що це не відбудеться

Радник глави офісу президента Олексій Арестович повідомив, що російські окупанти мають певні успіхи в просуванні до оточення українських військ на півночі зони ООС. При цьому він додав, що війська РФ не мають успіхів на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Окупанти готуються до оточення наших військ в зоні ООС, намагаються це зробити. Мають певний успіх у просуванні до оточення на півночі - за Ізюмом у бік Краматорська та Слов'янська. І не мають успіху на півдні - умовно кажучи, Вугледар і Мар'їнка", - заявив Арестович.

Він також повідомив, що російські війська не можуть пройти, тому оточення відкладається. Арестович заявив, що впевнений, що оточення на ЗСУ на півночі взагалі не відбудеться.

"Наше командування, звичайно, про це знає. Командування Збройних сил довело свою вищу професійну придатність. Тобто це вже військові зразки, які увійдуть до підручників. Я думаю, вони впораються з цією ситуацією", - додав радник керівника ОП.