Арестович назвав втрати "кадирівців" в Україні: не менше 5 000 загиблих і поранених

За його словами, після того, як в Росії заборонили TikTok, кадирівські підрозділи в принципі стали не боєздатними.

"Їх було не менше 10 з половиною тисяч під Києвом; в Бучі, зокрема, - це цифра, яку я точно бачив. І приблизно стільки ж було під Маріуполем... Загалом можна сказати, що їх було близько 25 тисяч - не тільки з Чечні, а в цілому з кавказьких республік. З яких не менше п'яти тисяч загинуло і поранено", - зазначив Арестович.

Він також підкреслив, що згідно з російськими планами, "кадирівці" мали захопити Київ, але українська артилерія і авіація накривали великі колони. Крім того, противник кілька разів потрапляв у засідки, влаштовані спецназом.

"Потім, за нашими даними, у (Рамзана, - ред.) Кадирова була дуже неприємна розмова з Путіним з приводу реальної боєздатності. Потім їх перекинули до Маріуполя. Він особисто приїхав туди, їх надихнув. За цю героїчну вилазку отримав звання генерал-лейтенанта. Потім вони почали знімати смішні відео, де вони нібито воюють", - додав Арестович.