Арешт майна Захарченка: у суді розповіли про схему бізнесмена Кушнарьова

Раніше суд скасував арешт цього майна, оскільки бенефіціаром компанії себе назвав бізнесмен Кушнарьов

Печерский райсуд Киева повторно наложил арест на имущество экс-главы МВД Виталия Захарченко, поскольку в новом постановлении следователь Генеральной прокуратуры обосновал наличие тесных связей между бизнесменом Игорем Кушнаревым и Захарченко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Судебный репортер".

Так, речь идет об аресте 20 земельных участков, трех домов, квартиры и двух машиномест в Киеве, Киевской и Донецкой областях.

Подчеркивается, что 30 января 2019 года суд отменил арест этого имущества, поскольку бенефициаром компании себя назвал бизнесмен Кушнарев. Но в новом постановлении следователь ГПУ обосновал наличие тесных связей между Кушнаревым и экс-главой МВД. Так, с 2012 года Кушнарев был советником экс-министра.

По версии следствия, знакомство состоялось, когда Захарченко возглавлял Государственную налоговую администрацию в 2010-2011 гг. В ГПУ отмечают, что Кушнарев якобы занимался противоправной деятельностью, связанной с минимизацией доходов предприятий Украины, предоставлением услуг, направленных на уклонение от уплаты налогов и многомиллионной конвертацией в ряде банковских учреждений средств в наличные (в частности, в банках ПАО "ТК "Кредит", ОАО "Южный", ОАО "Актабанк" и т.д.).

Следствие считает, что Кушнарев и Захарченко якобы договорились дальше действовать совместно, вступив в предварительный сговор, а выгоду, полученную от незаконных схем, распределять между собой.

Следователь подчеркивает, что потребность в легализации денег и имущества была не только у Захарченко, но и у Кушнарева, поскольку была высока вероятность его назначения на руководящие должности в органы госвласти.

"Для этого был создан ряд фиктивных предприятий, в частности ООО "Рекламное агентство "Жорсонк", ООО "Рекламное агентство "Саварж", ООО "Строительная фирма "Укрбуд", ООО "Збутснабспецсервис", ООО "Випторг" и другие, которые должны были искусственно отразить выплату Захарченко, Кушнареву и членам их семей многомиллионные доходы", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в дальнейшем для регистрации недвижимости экс-главы МВД была создана нидерландская компания Stichting Administratiekantoor LVV и сейшельская NYGELT BROS HOLDING LTD. А функции по юридическому сопровождению и оформлению бенифициарним владельцем этих компаний на себя взяло доверенное лицо Захарченко - Кушнарев.

При этом посольство Нидерландов в Украине сообщает, что обнаружено 3 субъекта, подпадающих под санкции Европейского союза по ограничительным мерам в отношении определенных лиц, субъектов и органов, в связи с ситуацией в Украине, в том числе и компания Stichting Administratiekantoor LVV.

Напомним, ранее в ГПУ сообщили, что Печерский районный суд Киева повторно наложил арест на имущество подозреваемого в преступлениях против Майдана экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко.

Как писало РБК-Украина ранее, 30 января арест, наложенный на имущество нидерландской компании "Фонд Административное бюро LVV" в рамках производства о незаконном обогащении и отмывании денег Захарченко, был отменен.

Впоследствии генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что на имущество Захарченко будет повторно наложен арест.