На арестованном заводе с орбиты Шапрана обнаружили признаки работы

На арестованном заводе по изготовлению тротуарной плитки ООО "Юни Люкс" в Житомирской области, который связывают с бизнесменами Сергеем Шапраном и Владимиром Осиповым, зафиксировали признаки производственной деятельности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее расследование.
Несмотря на арест предприятия по постановлению Печерского районного суда Киева от 5 марта, полиция, которую вызвали на место происшествия, признаков правонарушения не обнаружила.
По словам журналистов, на территории завода они увидели грузовик с надписью "Щебень - песок", работающий трактор, а также готовую продукцию - свежеизготовленную тротуарную плитку. Несмотря на это, вызванная полиция после короткого осмотра покинула территорию. Следователь, который вернулся с понятыми, констатировал, что завод якобы не работает, хотя журналисты предоставили видеодоказательства деятельности предприятия и постановления суда об аресте.
В "СтопКоре" отмечают, что ситуация может свидетельствовать о нарушении статьи 388 УК Украины - незаконные действия в отношении арестованного имущества. Также расследователи предполагают, что деятельность завода может быть результатом использования админресурса, поскольку Шапрана связывают с влиятельными кругами, а его партнер Владимир Осипов - бывший депутат от "Оппозиционного блока".
Журналисты готовят запросы в правоохранительные органы и АРМА, чтобы выяснить, как именно осуществляется управление арестованными активами и почему их фактическое использование не вызывает реакции со стороны полиции.
Ранее сообщалось, что за 2024 год завод "Юни Люкс", несмотря на арест, реализовал тротуарной плитки на более 133 млн гривен.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.