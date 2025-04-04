На арестованном заводе с орбиты Шапрана обнаружили признаки работы

Несмотря на арест предприятия по постановлению Печерского районного суда Киева от 5 марта, полиция, которую вызвали на место происшествия, признаков правонарушения не обнаружила.

По словам журналистов, на территории завода они увидели грузовик с надписью "Щебень - песок", работающий трактор, а также готовую продукцию - свежеизготовленную тротуарную плитку. Несмотря на это, вызванная полиция после короткого осмотра покинула территорию. Следователь, который вернулся с понятыми, констатировал, что завод якобы не работает, хотя журналисты предоставили видеодоказательства деятельности предприятия и постановления суда об аресте.

В "СтопКоре" отмечают, что ситуация может свидетельствовать о нарушении статьи 388 УК Украины - незаконные действия в отношении арестованного имущества. Также расследователи предполагают, что деятельность завода может быть результатом использования админресурса, поскольку Шапрана связывают с влиятельными кругами, а его партнер Владимир Осипов - бывший депутат от "Оппозиционного блока".

Журналисты готовят запросы в правоохранительные органы и АРМА, чтобы выяснить, как именно осуществляется управление арестованными активами и почему их фактическое использование не вызывает реакции со стороны полиции.

Ранее сообщалось, что за 2024 год завод "Юни Люкс", несмотря на арест, реализовал тротуарной плитки на более 133 млн гривен.