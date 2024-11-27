Арест акций "Киевстара" могут снять в ближайшее время: в компанию придут американские инвестиции

Как отмечают журналисты, группа ведущих американских инвестиционных фондов заявила об интересе к поглощению VEON. Именно этот нидерландский холдинг является владельцем крупнейшего украинского мобильного оператора "Киевстар".

Ранее суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Но VEON еще в конце 2023 года продала свои российские активы и полностью вышла из рынка рф.

По данным СМИ, немаловажную роль в процессе поступления иностранных инвестиций играет Майк Помпео - экс-госсекретарь США и эксглава ЦРУ. В ноябре прошлого года он вступил в должность независимого неисполнительного директора компании "Киевстар".

"Выступая как независимый член правления VEON, Помпео сказал журналистам, что он приветствует предложение о поглощении компании такими американскими гигантами прямых инвестиций как Blackstone, KKR и Carlyle, и что бывший контрольный акционер VEON, подсанкционный российский олигарх Михаил Фридман полностью вышел из VEON", - пишет издание.

Также в публикации Capitol Intelligence Group утверждается, что поглощение VEON отмеченными инвестиционными фондами приветствуется министром торговли США, президентом Всемирного банка и Европейским банком реконструкции и развития.

Параллельно с арестом части акций "Киевстара" было инициировано аналогичное дело по Lifecell, но впоследствии в этой, казалось бы, идентичной ситуации украинское государство сняло арест с корпоративных прав Lifecell. В результате компания успешно сменила владельца и перешла к французскому холдингу "NJJ Capital".

"Теперь у нас достаточно оснований предположить, что Киевстар повторяет судьбу Lifecell. После того, как стоимость VEON будет согласована между всеми заинтересованными сторонами, арест 47,85% корпоративных прав Киевстара будет снят. Что означает для Украины и ее граждан продажа VEON новым владельцам? Смена состава акционеров никак не повлияет на абонентов Киевстара и самого оператора", - отмечают журналисты.

Напомним, что в настоящее время глобальный цифровой оператор VEON, являющийся единственным акционером компании "Киевстар", обжалует в суде арест корпоративных прав "Киевстара".

В своих заявлениях в суд VEON утверждает, что Фридман, Авен и Косогов, против которых были направлены санкции, не владеют акциями VEON или "Киевстара".