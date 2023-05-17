Арест 113 млн долларов Жеваго. ГБР заявило о продвижении в возврате денег

Украина продвинулась в вопросе возвращения из Швейцарии арестованных средств на счетах бизнесмена и экс-нардепа Константина Жеваго. Речь идет о более чем 113 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"ГБР совместно с АРМА работают над возвращением из Швейцарской Конфедерации арестованных более 113 млн долларов США на счетах компаний, конечным бенефициарным владельцем которых является экс-нардеп, акционер банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константин Жеваго", - говорится в сообщении.

Как отметили правоохранители, средства были арестованы на основании соответствующего определения следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 26 октября 2022 года по запросу ГБР.

"Компетентные органы Швейцарской Конфедерации сообщили ГБР о том, что сумма активов, имеющаяся на замороженных счетах, превышает 113 млн долларов США. В настоящее время ГБР принимает меры по применению механизма передачи в АРМА арестованных средств при содействии Швейцарской стороны", - заявили правоохранители.

Что известно о деле

Напомним, что в конце прошлого года бывшего народного депутата и бизнесмена Константина Жеваго задержали на горнолыжном французском курорте Куршевель.

Подозрение в уголовном производстве Жеваго объявили в сентябре 2019 года. Тогда олигарх тогда не явился на допрос в ГБР, уехав за границу.

Речь идет об уголовном производстве (ГБР) по выводу 113 млн долларов из подконтрольного ему обанкротившегося банка "Финансы и Кредит". На сегодняшний день на его имущество наложен арест.

При этом экстрадиции Жеваго Украина достичь пока не смогла. Так, 30 марта 2023 года следственная палата Апелляционного суда Шамбери (Франция) вынесла судебное решение, которым отказала в удовлетворении ходатайства об экстрадиции беглого екс-нардепа.

Суд мотивировал свое решение тем, что "запрашивающее государство, находящееся в состоянии войны в неопределенной ситуации, не в состоянии иметь суд, гарантирующий основные свободы".

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