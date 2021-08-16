Оренда авто або таксі - що краще?

Поїздки у справах і на відпочинок є невід'ємною частиною життя багатьох сучасних людей. Деякі для цієї мети купують автомобілі, але таке придбання є далеко не всім. Для таких випадків є два вигідних рішення - таксі й оренда авто https://catcar.ua/.Обидва варіанти мають свої переваги й недоліки, тому зробити вибір між ними буває складно. Що з них краще? Розбираймось з кожним вагомим критерієм.

Вартість

Ціна послуг прокату так само, як і тарифи таксі, може варіюватися в залежності від багатьох факторів:

відстань від місця посадки до пункту призначення;

тип авто;

вид поїздки (всередині міста або за його межами).

Для таксі має значення ще й наявність багажу. У випадку з орендою авто, потрібно просто вибрати відповідну модель машини, в яку поміститься ваш багаж. Окремо за нього доплачувати не потрібно. В цьому плані послуга оренди авто більш вигідна, ніж таксі. Крім цього, машина на прокат ідеально підходить для частих поїздок. Витрати в цьому випадку будуть набагато менше.

Зручність і практичність

Багато з нас вже звикли їздити з водієм. Це зручно для тих, хто не вміє водити або не має можливості. Мінусом в цьому випадку є присутність абсолютно сторонньої людини, який часто сам вибирає маршрут, а також умови поїздки.

Крім цього, в салоні машин з таксі не завжди чисто й акуратно. Вибираючи оренду авто, ви зможете уникнути всього цього. Вам надається чиста і повністю справна машина тієї моделі, яку ви особисто обрали. Під час поїздки тільки ви будете вирішувати, яку музику включати, де зупинятися.

Час

У житті кожного з нас бувають ситуації, коли потрібно терміново потрапити в певне місце. Таксі в цьому випадку не найкращий варіант. Причин одразу кілька:

таксі не завжди приїжджає точно в термін;

не всі водії відмінно знають місто, тому доводиться чекати, поки вони впораються з навігатором;

маршрут залежить не від вас, а від людини за кермом.

Орендоване авто стане кращим рішенням в такій ситуації. Адже все залежить тільки від вас. Машина передається в справному стані, залишається тільки сісти за кермо і доїхати в потрібне місце.

Оформлення угоди

Щоб отримати машину в оренду на певний термін, необхідно укласти з компанією спеціальний договір. Для цього потрібно надати деякі дані, а також уважно вивчити папери, які даються вам на підпис.

Така процедура може тривати від пів години й до декількох годин. Виклик таксі не вимагає заповнення паперів і документальної угоди. Кожен раз досить просто укласти усний договір. Але більшість компаній по оренді авто вже значно спростили процедуру, тому вам не доведеться довго чекати транспортний засіб.

Ще один важливий нюанс стосується тривалості самої поїздки. Якщо вам не потрібно часто кудись їздити, то для разової поїздки цілком підійде таксі. Але в тривалих відрядженнях, на відпочинку, пікніку і в інших тривалих подорожах ніяк не обійтися без оренди авто.