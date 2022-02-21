Арбітраж у Гаазі розпочинає слухання про компенсацію "Нафтогазу" 10 млрд доларів за активи в Криму

"Нафтогаз у цьому суді вимагає компенсації завданих збитків у понад 10 млрд доларів, включаючи відсотки", - написав він.

Як зазначив Вітренко, стратегічно важливі енергетичні інвестиції стали однією з основних мішеней РФ під час анексії українського півострова у 2014 році.

"Росія незаконно присвоїла український Крим і вже 8 років користується тим, що належить українцям, зокрема і національній компанії “Нафтогаз”. Йдеться про родовища, бурові установки, підземні сховища, кораблі, газотранспортну систему та багато інших об’єктів, які ми наразі не можемо використовувати", - додав він.

Вітренко очікує, що арбітражне рішення, слухання по якому розпочалися сьогодні, буде прийнято на початку наступного року, "оскільки це надзвичайно складний процес, що вимагає нетривіальних аргументів, як юридичних, так і економічних, щодо кожного активу".