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Арахамія роз'яснив, навіщо треба брати в полон російських військових

Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Нардеп і глава української переговорної делегації Давида Арахамія пояснив, навіщо треба брати в полон російських військових. За його словами, кожен такий полонений може допомогти звільнити українського військового з російського полону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Бачу багато коментарів від розлючених українців про те, навіщо брати полонених. Розумію емоції, сам нещодавно мав таку ж позицію, але ми всі повинні розуміти, що кожен полонений ворог - це потенційне життя нашого героя на обмін", - зазначив він.

Він також підкреслив, що при нинішніх артилерійських боях на великих відстанях стало набагато важче брати полонених, тому українська сторона відчуває проблеми з поповненням обмінного фонду.

Нагадаємо, цього тижня Україна і Росії провели шостий з початку повномасштабного вторгнення організований обмін полоненими.

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Давид АрахаміяВійна Росії проти України