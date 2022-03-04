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Арахамія: на переговорах з РФ пропонували встановити безконфліктну зону навколо АЕС

Автор: Сергей Новиков

Українська делегація на переговорах з Росією пропонувала встановити безпольотну і безконфліктну зону навколо атомних електростанцій. Щоб забезпечити захист ядерних об'єктів від обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг членів української делегації Михайла Подоляка та Давида Арахамії.

"Ми на переговорах пропонували зробити безпольотну зону і безконфліктну зону, в радіусі 30 кілометрів щоб не добивала артилерія, навколо всіх ядерних об'єктів. Поки військові з їхнього боку не підтвердили, сказали, що разом контролюють Чорнобиль, охороняють тощо. І тут же сталося Запоріжжя, далі може статися Южно-Українська АЕС, наприклад, в Миколаївській області теж йдуть великі бої. Тому ми вважаємо, що цей факт - це конкретна міжнародна загроза ядерного тероризму на цих об'єктах", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, Арахамія також заявив, що чеченські бойовики - "кадирівці" - вбили кількох співробітників Запорізької АЕС. Чеченські підрозділи складають одне з найбільших угруповань російських військ, задіяних у війні проти України.

У ніч на 4 березня російські війська обстріляли Запорізьку АЕС в Енергодарі, українська сторона і міжнародні партнери розцінюють це як військовий злочин.

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АЕСДавид АрахаміяВійна Росії проти України