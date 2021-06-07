Арахамія обговорив військову підтримку України з конгресменом США

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія обговорив із представником Конгресу США Адріаном Смітом санкції з боку США на будівництво газопроводу "Північний потік - 2", рух України до членства у НАТО, надання Сполученими Штатами Україні залишків вакцин від COVID-19, а також можливість зустрічі президентів США та України.

"Дуже був радий переговорити з конгресменом Смітом, поважним членом Конгресу США від Республіканської партії. Конгресмен Сміт є потужним та впливовим захисником інтересів України", - пояснив Давид Арахамія.

За його словами, конгресмен Сміт неодноразово наголосив на тому, що взаємодія США та України тільки посилюється.

"США повністю буде підтримувати та допомагати Україні у боротьбі з російською агресією", - підкреслив голова фракції "Слуга народу" за підсумками зустрічі.

Нагадаємо, ще у квітні Комітет із закордонних справ Сенату США завершив слухання та одностайно ухвалив двопартійний проект закону "Про партнерство з Україною у сфері безпеки" (Ukraine Security Partnership Act).

Документ, який ще має ухвалити Конгрес США, передбачає збільшення щорічної військової допомоги до 300 млн доларів, включаючи надання летальної зброї.

У "Слузі народу" зазначають, що підтримка США посилює обороноздатність України і є важливою для багатьох європейських країн з демократичними цінностями.

"Будьте певні, російська агресія загрожує не лише Україні, але також іншим демократичним країнам нашого регіону. Постійна підтримка з боку США - військова, економічна, гуманітарна - була критично важлива для нашої здатності тримати оборону. Якби не двопартійна підтримка Сполучених Штатів, ми і наші сусіди перебували б зараз у набагато гіршій ситуації", - зазначав голова фракції.

Представники "Слуги народу" періодично проводять зустрічі з конгресменами США і обговорюють актуальні питання. Окрім нагальної теми боротьби з російською агресію, триває співпраця в боротьбі з коронавірусом. Зокрема, США планує передати частину своїх надлишкових вакцин AstraZeneca проти COVID-19 для України.