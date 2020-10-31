Арахамія назвав "історичним" рішення Зеленського оновити склад КСУ 

Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Рішення оновити склад Конституційного суду, запропоноване президентом Володимиром Зеленським, історичне. Альтернативи цьому рішенню немає.

Про це написав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в блозі на УП.

На його думку, "ця інституція пережила в Україні всі влади - корумповані та брехливі", тому рішення оновити КСУ допоможе набрати, дійсно, людей професійних і здатних захищати Конституцію від незаконних посягань.

Він також вважає, що раніше там не могли зібратися справді доброчесні судді, адже усі, хто їх призначав, ніколи не відрізнялися доброчесністю.

"Якби чинний президент був корумпований, як попередні, то й пропозиції такої від нього не було б. Він просто користувався б тією мафіозною системою, яка створена за 28 років замість судочинства та конституційної юрисдикції", - вважає нардеп.

Він також нагадав, що рішення про оновлення КС вже підтримав Європарламент. А на зустрічі з послами G7 було узгоджено, що новий склад буде формуватися максимально прозоро, за участі громадськості та міжнародних партнерів.

"Жодної альтернативи запропонованому оновленню Конституційного суду немає", - пише він.

На думку Арахамії, якщо залишити суддів, здатних приймати настільки відверто антиконституційні рішення, отримаємо демонтаж уже не тільки антикорупційної інфраструктури.

"На черзі у цих суддів - рішення щодо Антикорупційного суду та банківської системи. А це буде демонтажем усього, що зроблене у відносинах із Євросоюзом майже за 7 років", - резюмує він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну раду законопроект "Про відновлення довіри суспільства до конституційного судочинства". У ньому пропонується визнати неправосудними (нікчемними) рішення КСУ за статтями, пов'язаними з антикорупційною діяльністю, і звільнити весь склад суду.

Законопроект, внесений президентом як невідкладний, буде розглянуто фракцією "Слуги народу" 2 листопада. В КСУ заявили, що цей документ має ознаки перевороту.