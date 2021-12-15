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Арабську каліграфію внесли в список культурної спадщини ЮНЕСКО

Автор: Марія Кучерявець

ЮНЕСКО офіційно внесло арабську каліграфію до списку нематеріальної культурної спадщини. Відповідну заявку на її включення подало шістнадцять мусульманських країн на чолі із Саудівською Аравією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЮНЕСКО.

"Новий елемент у списку нематеріальної культурної спадщини (ЮНЕСКО, - ред.) - арабська каліграфія: знання, навички та практики", - йдеться в повідомленні.

Відповідне рішення привітав міністр культури Саудівської Аравії принц Бадр бін Абдулла бін Фархан Аль-Сауд і заявив, що воно "внесе внесок у розвиток цієї культурної спадщини".

"Арабська каліграфія є художньою практикою плавного написання арабського письма для вираження гармонії, витонченості та краси. У цій практиці, яка може передаватися як через формальну, так і через неформальну освіту, використовуються двадцять вісім літер арабського алфавіту, які пишуться курсивом праворуч", - додають у ЮНЕСКО.

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ЮНЕСКО