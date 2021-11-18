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Арабська коаліція провела операцію проти об'єктів у Ємені після спроби атаки дронів

Автор: Анна Полисученко

Коаліція під керівництвом Саудівської Аравії провела широкомасштабну операцію проти цілей у Ємені. Причиною стала атака безпілотником міжнародного Аеропорту Абха в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Операція пройшла в єменських провінціях Сана, Дамар, Саада та Аль-Джауф. Були зруйновані майстерні та склади балістичних ракет, безпілотних літальних апаратів та систем зв'язку.

Коаліція також націлена на те, що описано як секретний об'єкт для експертів з Корпусу вартових ісламської революції та ліванської "Хезболли", яких вона звинувачує у причетності до ворожих нападів на королівство.

Зазначалося, що коаліція вживає "оперативних заходів щодо усунення джерел ворожих транскордонних атак".

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Саудовская Аравия