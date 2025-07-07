Аптечные сети уплатили 4,5 млрд в бюджет

Полномасштабная война побудила украинские аптечные сети переосмыслить свою роль в обществе. Одним из таких проектов стали мобильные аптечные пункты (МАПы), которые возят лекарства в отдаленные и прифронтовые села.

Такие "аптеки на колесах" работают в Харьковской, Херсонской, Сумской, Киевской, Одесской, Ровенской и Волынской областях, где часто являются единственным способом получить необходимые медикаменты.

"Аптека 9-1-1"

Они были первой сетью, которая запустила такой проект в Украине. Сейчас компания обслуживает три мобильных пункта в двух областях, которые охватывают 154 населенных пункта.

За время работы помощь получили более 30 тыс. пациентов. В фокусе социальных программ компании - помощь тем, кто нуждается в особой поддержке.

В частности, "Аптека 9-1-1" системно занимается детьми в прифронтовых общинах, детских домах, обеспечивая доступ к заботе, здоровью и достойному отношению - даже в самых сложных условиях.

Сеть Аптек "АНЦ"

Эта сеть собрала на благотворительность более 125 млн гривен. Через фонд "Вернись живым" передали 16 млн гривен на критически важное оборудование для ВСУ и запустили совместную инициативу "Кэшбек за донат", что позволяет клиентам получить бонусы за донаты в поддержку военных.

В июне сеть присоединилась к большому сбору UNITED24 "Вартові неба" и задонатила 1 млн гривен на тихие ночи для украинцев. А в рамках проекта "АЗОВ Сопровождение" передала сертификаты на 600 тысяч гривен для закупки лекарств военными.

Кроме, того сеть предоставляет ежемесячно адресную помощь военным подразделениям и распространяет в прифронтовых районах "Пакеты заботы" с самыми необходимыми лекарствами и средствами гигиены.

Также Сеть Аптек "АНЦ" продолжает поддерживать мобилизованных сотрудников, предоставляя им необходимое снаряжение и медикаменты. С июня все владельцы удостоверения УБД в "Дія" могут получить скидку 5% на лекарства в аптеках АНЦ, Копейка и ШАР@.

Сеть аптек "Подорожник"

Сеть сосредоточилась на поддержке армии, спорта и науки. Компания финансирует производство и поставки дронов, помогает волонтерам и фондам, передает на фронт скорые, внедорожники и пикапы - всего более 100 единиц автотранспорта.

"Подорожник" пропагандирует здоровый образ жизни, инвестирует в развитие спорта и является спонсором ФК "Карпаты". Также сеть инициировала проект "Полярная аптека" для обеспечения лекарствами станции "Академик Вернадский". В целом компания направила на благотворительность почти 93 млн грн.

Сеть аптек "Желаем здоровья"

Она поддерживает гуманитарные проекты: перечисляет средства в Министерство обороны Украины, ВСУ, ТРО, ГСЧС, в отдельные воинские части. Помогла с приобретением пожарных рукавов для ГСЧС, турникетов для военнослужащих, медикаментов и медсредств.

Систематически закупает для отдельных воинских частей квадрокоптеры Mavic, запчасти для дронов, дополнительное военное оборудование и тепловизоры. Также сеть участвовала в благотворительных мероприятиях вместе с UNITED24, присоединилась к сборам "Поможем спасателям" и "Операция Единство" на дроны-камикадзе, тесно сотрудничает с медицинским батальоном "Госпитальеры", выделяя средства на целевые нужды парамедикам.

Компания запустила МАПы в Киевской и Одесской областях и активно участвует в государственных программах для удешевления лекарств для хронически больных.

"Аптека Доброго Дня"

Сосредоточилась на медицинской подготовке бойцов. Вместе с фондом Сергея Притулы реализуют проект "Тактическая медицина для Защитников": более 9,5 тыс. военных прошли курсы домедицинской помощи и получили современные аптечки IFAK. Компания также присоединилась к общеотраслевой закупке турникетов - всего аптечные сети передали армии более 31 тыс. сертифицированных турникетов САТ.

Экономические показатели аптечного сектора демонстрируют его важность: участники АПАУ обеспечивают более 45 тыс. рабочих мест и уплатили 4,5 млрд гривен налогов за 2024 год. При этом значительную часть прибыли компании направляют на социальные инициативы.

Опыт украинских аптечных сетей демонстрирует, что стабильный бизнес может эффективно сочетать коммерческую деятельность с общественно важными задачами, обеспечивая поддержку как гражданского населения, так и армии в самые сложные времена.