ua en ru
Вт, 12 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Апсет года. Джокович с ноткой скандала вылетел с "Мастерса" от ноунейма из Италии: видео

Индиан-Уэллс, Вторник 12 марта 2024 12:53
UA EN RU
Апсет года. Джокович с ноткой скандала вылетел с "Мастерса" от ноунейма из Италии: видео Фото: Новак Джокович не смог преодолеть третий круг соревнований (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Первая ракетка мира Новак Джокович досрочно завершил выступления в американском Индиан-Уэллсе, вылетев в третьем раунде от итальянского теннисиста Луки Нарди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

BNP Paribas Open, 3-й раунд, мужчины

Джокович – Нарди – 1:2 (4:6, 6:3, 3:6)

36-летний серб потерпел поражение в трех сетах. Обидчиком титулованного балканца стал лаки-лузер из Италии, попавший в основную сетку соревнований из-за отказа Томаса Мартина Этчеверри.

В середине первой партии Нарди оформил брейк и со стратегическим преимуществом сумел довести сет до победы. А вот во второй партии произошел спорный эпизод. Джокович после выигранного на подаче итальянца очка потерял пункт на своей – розыгрыш закончился в пользу Нарди, когда он сначала остановился и дезориентировал серба, а затем отправил мяч мимо него в корт.

После спора с судьей Джокович овладел эмоциями и завершил сет в собственную пользу. Впрочем, в решающей партии итальянский теннисист с очередным брейком в середине сета оформил главную сенсацию Индиан-Уэллса, а, возможно, и целого сезона.

Титулованный балканец впервые в карьере проиграл на турнирах серии "Мастерс" и "Грэндслэм" теннисисту из-за пределов топ-100. Кроме того, Джокович только во второй раз за годы профессиональных выступлений уступил лаки-лузеру. Осенью 2020-го он проиграл в Вене еще одному итальянцу – Лоренцо Сонего.

К слову, ранее Надаль передумал возвращаться на корт в Индиан-Уэллсе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Новак Джокович
NEWS
Танки и бои. Российские добровольцы прорвали границу РФ: что известно
Танки и бои. Российские добровольцы прорвали границу РФ: что известно
DAILY
Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг