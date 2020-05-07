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У квітні ціна електроенергії для заводів обвалилась до 1,24 грн за кВт год

Новини » Енергетика     07.05.2020 - 12:37
У квітні ціна електроенергії для заводів обвалилась до 1,24 грн за кВт год
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні ціни на електроенергію для промисловості часом не покривають собівартість її виробництва

У квітні ціна на струм для промислових споживачів знизилась на 9% до рівня 1243,87 грн/МВт-год. Про це повідомив прес-центр ДП "Оператор ринку", передає РБК-Україна.

"ОЕС України: середньозважена ціна електричної енергії на РДН є на 9,24% меншою, ніж ціна у березні, та становить 1 243,87 грн/МВт-год (без ПДВ)", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ДП "Оператор ринку" повідомляв, що середньозважена ціна на електроенергію на ринку "на добу наперед" в ОЕС України в результаті торгів на 11 квітня впала до історичного мінімуму - 606,26 грн/МВт-год.

Окрім того, ексзаступник міністра енергетики та вугільної промисловості України, експерт енергетичних ринків Сергій Чех раніше заявив, що в Україні ціни на електроенергію для промисловості знизились настільки, що часом навіть не покривають собівартість її виробництва, а енергетика знаходиться в кризовій ситуації.

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