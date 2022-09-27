Из AppStore удалены мобильные приложения VK и Mail.ru

Мобильные приложения социальной сети "ВКонтакте", а также сервисов Mail.ru удалены из магазина приложений App Store.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AppStore .

Пользователи устройств Apple отмечают, что ранее установленные приложения работают в обычном режиме. Сообщается, что помимо этого, из App Store пропали другие приложения холдинга VK – VK Музыка, VK Клипы, VK Мессенджер, VK Play и VK Админ.

Ранее стало известно, что компания Apple повысит цены в App Store. Повышение цен коснется как покупок в приложении, так и обычных приложений в App Store.

Напомним, ранее в рамках презентации Apple представила линейку смартфонов iPhone 14, а также обновленные умные часы Watch Series 8 и беспроводные наушники AirPods Pro.

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